В Еміратах можна знайти варіанти відпочинку на будь-який смак: від розслабленого пляжного до активного відвідування різноманітних пам'яток. ОАЕ славиться неймовірними пейзажами, теплим морем. вражаючою архітектурою та розкішним шопінгом.
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Абу Дабі
Абу-Дабі / Фото Unsplash
Столиця ОАЕ. Тут можна помилуватися всесвітньо відомими мечетями, парними баштами-близнюками, що мають рухомі фасади та знаменитою Capital Gate – баштою, що падає.
Абу-Дабі підійде тим, хто хоче насолодитися атмосферою розкоші.
Також тут розташований популярний серед туристів острів Яс, на якому можна знайти чимало розваг. Тут є гоночна траса Формули-1, парк розваг Феррарі, парк розваг компанії Warner Brothers, готелі й аквапарк.
Дубай
Дубай / Фото Unsplash
Звісно, усі, хто планує відпочинок в Еміратах, чули про Дубай. Це великий туристичний центр, куди прилітають відпочивальники з усього світу.
Цей емірат вважають ідеальним для тих, хто прагне розваг. Тут розташовані найвідоміші аквапарки світу, штучні острови у вигляді пальм та найвища будівля світу – Бурдж-Халіфа висотою 828 метрів.
Шарджа
Шарджа / Фото Кідпасаж
Чимало туристів обирають саме Шарджу для сімейного пляжного відпочинку. Тут можна насолоджуватися спокійним часом на морі. А якщо захочеться розваг чи помилуватися архітектурою – поруч Дубай, куди чимало туристів їздять на екскурсії.
У Шарджі також можна відвідати мечеть Аль-Нур, музей автомобілей, музей археології та центр дикої природи.
Рас-ель-Хайма
Рас-ель-Хайма / Фото GeografTour
Найдавніший з еміратів. Це – чудовий емірат для тих, хто прагне ідеального відпочинку на морі. Чимало готелів тут пропонують варіант відпочинку "все включено", який так полюбляють українські туристи.
Також у Рас-ель-Хайму варто їхати тим, хто прагне потрапити на шопінг. В однойменній столиці є чимало туристичних принад: розкішні східні базари, археологічні розкопки, Національний музей та аквапарк.
Аджман
Аджман / Фото TuTu
Найменший емірат у складі ОАЕ. Тут розташовано чимало пляжних готелів. Аджман називають столицею перлів та білого піску. Туристи зможуть насолодитися розкішними пляжами, арабською архітектурою та численними музеями.
Фуджейра
Фуджейра / Фото TuTu
У цьому еміраті немає нафти, але є морський порт, що сприяє розвитку регіону. Туристи їдуть сюди за піщаними пляжами, скелястими мисами, мальовничими ущелинами. В цьому еміраті є безліч мінеральних джерел і зелені, що не характерно для основної території ОАЕ.
Фуджейру називають найкращим місцем для дайвінгу в ОАЕ.
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Умм-ель-Кайвайн
Умм-ель-Кайвайн / Фото Youroute
У цьому еміраті також представлені варіанти пляжного відпочинку. Умм-ель-Кайвайн вважають одним із найспокійніших та розмірених еміратів.
Ті, хто полюбляє поєднувати морський та активний відпочинок, зможуть зайнятися підводною рибалкою, прогулятися руїнами давніх поселень та поспостерігати за птахами.