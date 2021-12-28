Побачити місто та зекономити: 10 безкоштовних розваг для туристів у Стамбулі

Подорож до Стамбула – хороший варіант мандрівки для бюджетних туристів. Дізнайтеся, чим можна зайнятися у місті на Босфорі без зайвих витрат.

Стамбул – місто з неймовірно багатою культурою та історією. Тут є чимало пам'яток, які доступні для відвідування абсолютно безкоштовно.

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Чим зайнятися в Стамбулі:

Відвідайте музей просто неба на площі Султанахмет. Там розташовані вражаючі обеліски. Відвідайте Блакитну мечеть. Вхід до неї вільний – і цю будівлю вважають справжнім архітектурним дивом Стамбула. Погуляйте парком Гулхане. Це ідеальне місце, щоб знайти спокій та тишу в Стамбулі. Підіть до мечеті Сулейманіє – однієї з найбільших у Стамбулі.



Обов'язково відвідайте Галатський міст / Фото Pixabay

Помилуйтеся візантійською архітектурою в мечеті Зейрек. Ця релігійна споруда розташована на одному із пагорбів міста. Щоб помилуватися чудовим краєвидом на місто, підіть на пагорб Чамлиджа. Перейдіть Галатський міст. Ця місцева пам'ятка не залишись вас байдужими. Відвідайте парк Емірган. Навесні тут відбувається фестиваль тюльпанів. Відвідайте ринки зі спеціями. Тут можна зробити яскраві фото та придбати недорогі сувеніри додому. Підіть до Музею живопису та скульптури (Sinanpaşa, Dolmabahçe Cad. Akatlar Durağı, Beşiktaş). Вхід сюди безкоштовний щодня з 10 до 16:30, окрім неділі.

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В парку Емірган щорічно відбувається фестиваль тюльпанів / Фото PlanetofHotels

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