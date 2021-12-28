Побачити місто та зекономити: 10 безкоштовних розваг для туристів у Стамбулі
28 грудня 2021 , 17:26Читать новость на русском
Джерело:hotels.com
Подорож до Стамбула – хороший варіант мандрівки для бюджетних туристів. Дізнайтеся, чим можна зайнятися у місті на Босфорі без зайвих витрат.
Стамбул – місто з неймовірно багатою культурою та історією. Тут є чимало пам'яток, які доступні для відвідування абсолютно безкоштовно.
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Чим зайнятися в Стамбулі:
- Відвідайте музей просто неба на площі Султанахмет. Там розташовані вражаючі обеліски.
- Відвідайте Блакитну мечеть. Вхід до неї вільний – і цю будівлю вважають справжнім архітектурним дивом Стамбула.
- Погуляйте парком Гулхане. Це ідеальне місце, щоб знайти спокій та тишу в Стамбулі.
- Підіть до мечеті Сулейманіє – однієї з найбільших у Стамбулі.
Обов'язково відвідайте Галатський міст / Фото Pixabay
- Помилуйтеся візантійською архітектурою в мечеті Зейрек. Ця релігійна споруда розташована на одному із пагорбів міста.
- Щоб помилуватися чудовим краєвидом на місто, підіть на пагорб Чамлиджа.
- Перейдіть Галатський міст. Ця місцева пам'ятка не залишись вас байдужими.
- Відвідайте парк Емірган. Навесні тут відбувається фестиваль тюльпанів.
- Відвідайте ринки зі спеціями. Тут можна зробити яскраві фото та придбати недорогі сувеніри додому.
- Підіть до Музею живопису та скульптури (Sinanpaşa, Dolmabahçe Cad. Akatlar Durağı, Beşiktaş). Вхід сюди безкоштовний щодня з 10 до 16:30, окрім неділі.
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В парку Емірган щорічно відбувається фестиваль тюльпанів / Фото PlanetofHotels
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