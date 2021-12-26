Не секрет, що в Європі деякі ярмарки працюють лише до католицького Різдва – 25 грудня. Проте ми знайшли ті, які можна відвідати до кінця цього року, і навіть трішки довше. Тож туристи, які планують подорож на свята, ще встигають поринути в цю чарівну атмосферу та отримати незабутні враження.

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Будапешт, Угорщина

Традиційний різдвяний ярмарок у Будапешті Karacsonyi vasar відомий на весь світ та вважається одним із найкрасивіших у Європі.



Різдвяний ярмарок у Будапешті / Фото Szallas

Товари, які продають тут, славляться високою якістю. Серед них – іграшки, прикраси, одяг, аксесуари, посуд та сувеніри. Багато товарів на Karacsonyi vasar майстри виготовляють власноруч за старовинними технологіями. Саме тому вони користуються великою популярністю не лише у туристів, а й у містян.



Ярмарок у Будапешті вважають одним з найкращих у Європі / Фото Budapesti Karacsony

Будапештський ярмарок – це чудова нагода познайомитися з національною угорською кухнею. Ковбаски зі свинини, голубці, гусячі ніжки з капустою, гуляш – ці та інші страви відомі не лише своєю простотою, а й запаморочливим смаком та ситністю.



На ярмарку можна скуштувати традиційні страви / Фото Szallas

Крім того, місцевий ярмарок Karacsonyi vasar пропонує й насичену культурну програму. Вечорами тут проходять концерти у різних жанрах, а фасад кафе Gerbeaud перетворюється у сцену для святкового світлового шоу.

Таллінн, Естонія

У 2020 році святковий ярмарок у Таллінні визнали найкращим в Європі, і цьогоріч він відповідає своєму титулу. Традиційно ярмарок проводиться на Ратушній площі Старого міста.



Святковий ярмарок у Таллінні / Фото Kaupo Kalda

Більшість товарів, які пропонують продавці на цьому ярмарку, – місцевого виробництва. Тут можна купити традиційні естонські та тематичні різдвяні вироби – одяг, іграшки, кераміку.



Чарівна атмосфера різдвяного Таллінна / Фото Jake Farra

Здивує ярмарок і гастрономічним різноманіттям. Гостей пригощають національними делікатесами, такими як хліб з чорною смородиною, рулька з ягняти, смажений гусак. А тих, хто хоче, щоб розваги були ще веселішими, естонці залюбки почастують гарячим глінтвейном.

На площі є й будиночок Санта Клауса з поштовою скринькою для побажань. У 2021-му сам дідусь став головним героєм ярмарку, адже він вперше був голографічним.



Веселе Різдво у Таллінні / Фото Kaupo Kalda

Брюссель, Бельгія

Plaisirs d'Hiver або Зимова країна чудес – головний різдвяний ярмарок Брюсселя. Святкове містечко вражає своїми розмірами – блукати по ньому можна годинами.



Різдво у Брюсселі / Фото з фейсбуку Plaisirs d'hiver

Прилавки кіосків, схожих на пряникові будиночки, переповнені різноманітними товарами. Тут можна купити різдвяні прикраси, подарунки для близьких та сувеніри на пам'ять. Обирати є з чого: оригінальні ялинкові іграшки, гірлянди, лампи, красивий посуд та ще багато іншого.

Не забули тут і про частування. Традиційну випічку, відомі на весь світ бельгійські вафлі та різноманітні сири пропонують запивати пивом, глінтвейном і гарячим шоколадом.



Святкування Різдва у Брюсселі / Фото з фейсбуку Plaisirs d'hiver

На Гранд-Плац, де розташувався ярмарок, найбільше привертає увагу оглядове колесо, підсвічене 18 000 вогників. Туристи зможуть потанцювати біля ялинки, подивитися на вертеп та покататися на ковзанці. Окрім того, вечорами тут відбуваються світлові шоу, під час яких фасади будинків перетворюються у казкові картини.



Захопливі світлові шоу на Брюссельському ярмарку / Фото з фейсбуку Plaisirs d'hiver

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Краків, Польща

Краківський різдвяний ярмарок вже не один десяток років традиційно проводиться на міській площі Ринок. Сюди з'їжджаються торговці з усієї Польщі, аби запропонувати відвідувачам якнайширший асортимент товарів та смачних страв.



Святковий ярмарок у Кракові / Фото Love Kraków

Якщо ви хочете придбати подарунки для себе та близьких – вам сюди. Оригінальні сувеніри, креативні вироби зі скла, дерева та кераміки, картини, вітражі та власноруч розмальовані новорічні прикраси – лише лінивий не зможе знайти собі чогось до душі.



Різноманіття на Краківському ярмарку / Фото Love Kraków

Любителі поїсти також не залишаться обділеними. М'ясо та ковбаси, приготовані за старовинними польськими рецептами, традиційний овечий сир з журавлиною, різні супи та пироги не залишать байдужими нікого. Із солодкого вам запропонують карамелізовані горіхи, шоколад, смажені каштани, марципани, різдвяне печиво та імбирні пряники, а з напоїв – пряний глінтвейн.

Вільнюс, Литва

Різдвяний ярмарок у Вільнюсі не може похизуватися такими розмірами та розмахом, як в інших європейських містах. Але це лише робить його більш затишним та камерним.



Головна ялинка Вільнюса / Фото Kaledos Sostineje

Навколо ялинки на Соборній площі вишикувалися дерев'яні будиночки, де відвідувачам пропонують купити подарунки, зокрема, вироби з бурштину, та скуштувати традиційні литовські страви. Тут обов'язково потрібно спробувати картопляні кльоцки з м'ясною чи грибною начинкою та пиріг шакотіс з яєчного тіста.



Святкування Різдва та Нового року у Вільнюсі / Фото Kaledos Sostineje

На ярмарку є ковзанка, сцена для концертів та екран для тривимірних шоу. Крім того, від Соборної площі курсує святковий потяг, яким можна дістатися до Ратушної площі, де розташований ще один різдвяний базар.

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Копенгаген, Данія



Атмосфера свята у Копенгагені / Фото Lasse Salling

Головний різдвяний ярмарок у Копенгагені проходить у старому парку розваг під назвою Tivoli Gardens. Тут представлені дивовижні святкові локації – ансамбль з більше ніж 10 ялинок, головна з яких прикрашена тисячами кристалів Swarowski, японський сад та фонтани, що танцюють під музику з "Лускунчика".

Після веселих розваг відвідувачі можуть втамувати свій голод за допомогою особливих частувань. Різдвяні пироги, печені яблука та попкорн з корицею – обов'язкова частина копенгагенського ярмарку. Потішать і зимові напої – різдвяні сорти пива, глінтвейн та гаряче какао.



Ярмарок у Tivoli Gardens в Копенгагені / Фото Lasse Salling

Больцано, Італія

У Больцано проходить один із найкрасивіших ярмарків Італії. Особливого колориту тутешнім святкуванням надає те, що містечко розташоване у регіоні Південний Тироль, неподалік від кордону з Австрією. Це означає, що тут італійські традиції об'єдналися з німецькими, аби створити по-справжньому особливу атмосферу.



Святковий ярмарок в Больцано / Фото Bolzano Bozen

Площу Piazza Walther прикрашає 28-метрова ялинка, навколо якої розташувалися дерев'яні будиночки-кіоски. Там продавці пропонують свої товари. Переважно це вироби місцевих майстрів – ялинкові іграшки, різдвяні та національні сувеніри, домашній декор із дерева та кераміки.

Особливої уваги заслуговує традиційна кухня. Тут пригощають в'яленою та копченою свининою зі спеціями та канедерлями – звареними в бульйоні хлібними кульками з шинкою та сиром. Із солодких частувань – штрудлі та кренделі. Крім того, на ярмарку представлено чимало кіосків, де можна продегустувати тирольські напої – вина, шнапс, пиво та глінтвейн.



Святкування за тирольськими традиціями / Фото suedtirolerland.it

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Різдвяні ярмарки – це чудова нагода розважитися та весело провести старий чи зустрітий новий рік. Але перед тим, як навідатися на якийсь із них, дізнайтеся про умови входу та подбайте про власне здоров'я і безпеку інших людей. Вам можуть знадобитися захисна маска, сертифікат про вакцинацію та свіжий ПЛР-тест на коронавірус з негативним результатом.

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