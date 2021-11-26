Подорожі без стресу: що таке тихі аеропорти та чому вони з'являються по всьому світу

Аеропорт – це доволі гамірна локація. Натовпи пасажирів та постійний шум не сприяють тому, щоб спокійно дочекатися свого рейсу та вирушити у подорож. Але такі місця все ж є, і останнім часом їх з'являється все більше.

Що таке тихі аеропорти

Мова йде про так звані тихі аеропорти. Там усе зроблено для того, щоб позбавити пасажирів зайвого стресу і зробити очікування відправлення максимально розслабленим.

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Аби досягнути цього, в тихих аеропортах зменшують кількість фонового шуму. Тут не чути десятків нав'язливих оголошень про прибуття чи відбуття літаків і пошук пасажирів, які запізнюються на посадку. Оголошують лише справді необхідну інформацію – про надзвичайні ситуації типу дітей, які загубилися, а також деякі затримки рейсів. Для всього іншого є інформаційне табло та вебсайт аеропорту.

Навіщо це потрібно

Насамперед зменшення кількості оголошень в аеропортах сприяє тому, що люди уважніше ставляться до того, що чують. Вони не пропускають повз вуха важливу інформацію, адже знають, що виголошують лише те, що їм точно потрібно.

У тихішому середовищі пасажири мають змогу розслабитися, заспокоїтися та налаштуватися на поїздку. Це добре впливає на емоційний стан та відсутність або мінімізацію стресу під час подорожі.

У тихих аеропортах пасажирам потрібно бути уважнішими / Фото Unsplash

Хоча тихі аеропорти мають очевидні переваги, людям, які звикли до звичайних аеропортів, потрібно бути на сторожі та самостійно слідкувати за часом реєстрації, посадки та відльоту їхнього літака. Тут потрібно більше покладатися на себе, адже, очікуючи почути оголошення, вони можуть запізнитися чи залишити поза увагою щось важливе.

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Де у світі є тихі аеропорти

Хоча тихі аеропорти досі є доволі дивним явищем для пасажирів, їх з'являється все більше, і ця тенденція продовжуватиме зростати. Ось які аеропорти вже перейшли на "тихий режим":