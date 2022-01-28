Експерти PsychicWorld.com провели дослідження і визначили найпопулярніші у 2022 році туристичні пам'ятки, які приносять удачу.

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"Найщасливіші" туристичні пам'ятки

Рейтинг створили, опираючись на кілька параметрів – середньомісячна глобальна кількість пошукових запитів, загальна кількість хештегів в інстаграмі та відгуків на сервісі TripAdvisor. Ці дані зібрали для 30 туристичних місць та визначили середній бал кожного з них.

Найпопулярнішим місцем для відвідування "на щастя" став фонтан Треві у Римі. Він отримав оцінку 9,5 з 10 та посів першу стрічку рейтингу. За давнім звичаєм, люди, які приїжджають туди, повинні розвернутися спиною, загадати бажання та кинути у фонтан монетку через ліве плече.

"Найщасливіший" фонтан Треві у Римі / Фото Unsplash

На другому місці – собор Святої Софії у Стамбулі з середнім балом 9,3. Прибувши туди, мандрівники шукають "плакучу колону". У ній є отвір, куди потрібно вставити великий палець та прокрутити долоню на 360 градусів. Бажання того, хто це зробить, повинне обов'язково здійснитися.

Собор Святої Софії у Стамбулі / Фото Unsplash

Третє місце зайняла гребля Гувера, розташована в американському штаті Невада з оцінкою 9,2. Там стоять 2 крилаті статуї Республіки, яким на удачу потрібно потерти ноги.

Крилаті статуї на греблі Гувера / Фото Reddit DaffierLime

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Повний рейтинг найпопулярніших у 2022 оці туристичних пам'яток, які приносять удачу та щастя:

Фонтан Треві у Римі, Італія – 9,5. Собор Святої Софії у Стамбулі, Туреччина – 9,3. Гребля Гувера у Неваді, США – 9,2. Карлів міст у Празі, Чехія – 9,0. Замок Бларні у графстві Корк, Ірландія – 7,5. Храм Фусімі Інарі у Кіото, Японія – 7,1. Монастир Сенсо у Токіо, Японія – 7,0. Міст Мистецтв у Парижі, Франція – 6,8. Статуя Бика, що атакує у Нью-Йорку, США – 6,4. Будинок Джульєтти у Вероні, Італія – 6,3.

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