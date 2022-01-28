Эксперты PsychicWorld.com провели исследование и определили самые популярные в 2022 году туристические достопримечательности, которые приносят удачу.
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"Самые счастливые" туристические достопримечательности
Рейтинг создали, опираясь на несколько параметров – среднемесячное глобальное количество поисковых запросов, общее количество хештегов в инстаграме и отзывы на сервисе TripAdvisor. Эти данные собрали для 30 туристических мест и определили средний балл каждого из них.
Самым популярным местом для посещения "на счастье" стал фонтан Треви в Риме. Он получил оценку 9,5 из 10 и занял первую строчку рейтинга. По давнему обычаю, приезжающие туда люди должны развернуться спиной, загадать желание и бросить в фонтан монетку через левое плечо.
"Самый счастливый" фонтан Треви в Риме / Фото Unsplash
На втором месте – собор Святой Софии в Стамбуле со средним баллом 9,3. Прибыв туда, путешественники ищут "плачущую колонну". В ней есть отверстие, куда нужно вставить большой палец и прокрутить ладонь на 360 градусов. Желание того, кто это сделает, должно обязательно сбыться.
Собор Святой Софии в Стамбуле / Фото Unsplash
Третье место заняла дамба Гувера, расположенная в американском штате Невада с оценкой 9,2. Там стоят две крылатые статуи Республики, которым на удачу нужно потереть ноги.
Крылатые статуи на дамбе Гувера / Фото Reddit DaffierLime
Полный рейтинг самых популярных в 2022 году туристических достопримечательностей, которые приносят удачу и счастье:
- Фонтан Треви в Риме, Италия – 9,5.
- Собор Святой Софии в Стамбуле, Турция – 9,3.
- Дамба Гувера в Неваде, США – 9,2.
- Карлов мост в Праге, Чехия – 9,0.
- Замок Бларни в графстве Корк, Ирландия – 7,5.
- Храм Фусими Инари в Киото, Япония – 7,1.
- Монастырь Сенсо в Токио, Япония – 7,0.
- Мост Искусств в Париже, Франция – 6,8.
- Статуя Атакующего Быка в Нью-Йорке, США – 6,4.
- Дом Джульетты в Вероне, Италия – 6,3.