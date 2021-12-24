Подумайте двічі: чому не варто користуватися безкоштовним Wi-Fi у готелі

Безкоштовний Wi-Fi у готелі зазвичай вважають перевагою, але не все так однозначно. Доступ до інтернету закордоном справді часто стає у пригоді, але є випадки, коли від нього краще відмовитися.

Безкоштовні та загальнодоступні з'єднання, зокрема й готельні, є небезпечними – їх можуть досить легко зламати. Це означає, що ви певною мірою ризикуєте щоразу, коли вводите конфіденційну інформацію на сайтах та у додатках, під'єднавшись до громадської мережі.

Це цікаво Переваги пляжного відпочинку в Іспанії: особливості країни та головні курорти

Навряд чи вам загрожуватиме щось подібне, якщо ви просто спілкуватиметеся з друзями у соцмережах чи читатиме новини. Але, купувати щось в інтернеті, вводити реквізити банківських рахунків чи паспортні дані, слід обережніше.

Хакери, під'єднані до тієї ж мережі, можуть поцупити паролі та інші дані й отримати доступ до ваших облікових записів.

Гори, морський курорт, екскурсії дивовижними пам’ятками – який варіант відпочинку ви б не обрали, Coral Travel знайде тур саме для вас.

Найбезпечнішим буде уникати сайтів, які потребують вводу особистої інформації. Якщо ж це неможливо, надавайте перевагу мобільному інтернету або користуйтеся віртуальною приватною мережею (VPN), яка зашифрує дані, які ви передасте навіть через загальнодоступний Wi-Fi.

Крім того, не зайвим буде перевірити, чи достатньо складними та безпечними є ваші паролі, а також налаштувати двоетапну авторизацію платежів.

Захоплива історія сервісу Airbnb: дивіться відео