Бесплатные и общедоступные соединения, в том числе и гостиничные, опасны – их могут легко взломать. Это означает, что вы в какой-то степени рискуете каждый раз, когда вводите конфиденциальную информацию на сайтах и ​​в приложениях, подключившись к общественной сети.

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Вряд ли вам будет угрожать что-то подобное, если вы просто будете общаться с друзьями в соцсетях или читать новости. Но, покупать что-нибудь в интернете, вводить реквизиты банковских счетов или паспортные данные, следует осторожнее.

Хакеры, подключенные к той же сети, могут украсть пароли и другую информацию и получить доступ к вашим аккаунтам.

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Самым безопасным будет избегать сайтов, которые требуют ввода личных данных. Если это невозможно, отдавайте предпочтение мобильному интернету или пользуйтесь виртуальной частной сетью (VPN), что зашифрует данные, которые вы передадите даже через общедоступный Wi-Fi.

Кроме того, не лишним будет проверить, достаточно ли сложны и безопасны ваши пароли, а также настроить двухэтапную авторизацию платежей.