Відомий національний парк Найджела Мейсона наразі перебуває на межі виживання. Тут мешкає 30 врятованих суматранських слонів. Вони потребують пів мільйона доларів на рік – стільки коштує харчування тварин.

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Слони не мають роботи

У 2019 році на Балі побувало 6,3 мільйона туристів – заробити ці гроші було просто. Протягом 2 останніх років острів був майже увесь час закритий – тому слони "не мають роботи".



Слоненя у парку / Фото з інстаграму elephantsbali

Парк вже витратив усі свої заощадження. Балі виживає коштом туристів – а їх зараз майже немає. Страждають не тільки слони, а й люди.

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В умовах економічної скрути національний парк не може навіть розраховувати на благодійність.

Третину необхідної суми вдалося зібрати завдяки компанії GoFundMe. Також місцеві мешканці з усіх сил сподіваються на те, що острів якомога скоріше відкриється для туристів.

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Що відомо про національний парк Найджела Мейсона



Кім Кардашян у національному парку / Фото з інстаграму Kim Kardashian