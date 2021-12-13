На що тільки не скаржаться туристи: на таблички на дверях, диких тварин і навіть на рибок у воді. Ці кумедні претензії справді здатні підняти настрій.

Вам сподобається Сезон лиж майже розпочався: популярний турецький курорт Ерджієс вкрився снігом

Які курйозні претензії висували туристи



Туристи нерідко скаржаться на дуже дивні речі / Фото Unsplash

Туристка поскаржилася на замкнені двері у кімнаті. Коли персонал готелю прийшов її "рятувати", виявилося, що на дверях висіла табличка "не турбувати". Жінка подумала, що їй заборонено відчиняти двері. Інший чоловік жалівся на те, що йому заважає спати шум хвиль – адже вікна його номера виходили просто на океан. Турист попросив переселити його іншої кімнати. Попередня не сподобалася йому, адже була "надто по-жіночому декорована". Одна родина скаржилася, що їх не попередили про рибок у воді. Мовляв, діти дуже налякалися. Скарги бувають справді дивними: турист скаржився, що йому довелося летіти з Ямайки до Великої Британії цілих 9 годин. При цьому його не влаштовувало, що американці летіли додому усього 3 години – чоловік назвав це несправедливим.

Читайте також Не тільки кальян та пахлава: які сувеніри можна привезти з Туреччини

А ще одна жінка була дуже незадоволена, що в готелі не можна засмагати топлес. Мовляв, через це її чоловік мусив носити футболку на пляжі. Родині туристів не сподобався пляж. За їх словами, там було "надто багато піску і довелося чистити усе, коли вони приходили в номер".



Турист подумав, що чоловікам теж заборонено засмагати топлес / Фото Unsplash

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

Цікаво – Дізнайтеся, скільки грошей потрібно для щастя: дивіться відео