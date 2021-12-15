Погано не тільки людям: чому "зіркові" слони на Балі страждають без туристів
Джерело:Daily Mail
Великі тварини потребують чималих коштів на харчування та утримання. Скорочення потоку туристів забирає у нацпарків змогу прогодувати слонів.
Відомий національний парк Найджела Мейсона наразі перебуває на межі виживання. Тут мешкає 30 врятованих суматранських слонів. Вони потребують пів мільйона доларів на рік – стільки коштує харчування тварин.
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Слони не мають роботи
У 2019 році на Балі побувало 6,3 мільйона туристів – заробити ці гроші було просто. Протягом 2 останніх років острів був майже увесь час закритий – тому слони "не мають роботи".
Слоненя у парку / Фото з інстаграму elephantsbali
Парк вже витратив усі свої заощадження. Балі виживає коштом туристів – а їх зараз майже немає. Страждають не тільки слони, а й люди.До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.
В умовах економічної скрути національний парк не може навіть розраховувати на благодійність.
Третину необхідної суми вдалося зібрати завдяки компанії GoFundMe. Також місцеві мешканці з усіх сил сподіваються на те, що острів якомога скоріше відкриється для туристів.
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Що відомо про національний парк Найджела Мейсона
Кім Кардашян у національному парку / Фото з інстаграму Kim Kardashian
- З моменту відкриття він мав шалений успіх серед зірок: тут побували Каньє Вест, Джулія Робертс, Джесіка Біл, Кельвін Кляйн, Девід Бекхем, Жан-Клод ван Дамм та Джиммі Барнс.
- Парку потрібно збирати хоча б 30 тисяч доларів на місяць, щоб тварини могли вижити.
- Наразі Балі відкрите тільки для тих, хто прилітає у справах – цим людям потрібно відбути 10-денний карантин. Коли на острів можна буде туристам – невідомо.