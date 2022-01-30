Безкоштовна прогулянка на гондолі
Замість того, щоб платити за прогулянку каналами 80 євро (2590 гривень), мандрівниця на ім'я Кеті домовилася зі сміттярами, які пересуваються на гондолах, аби вони прокатали їх з подругою безкоштовно.
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Дівчина опублікувала в мережі відео, де видно як вони пливуть на гондолі посеред кількох пакетів зі сміттям. "Попросіть сміттярів влаштувати вам екскурсію на човні по Венеції, тому що у вас немає 80 євро", – написала Кеті.
Це відео стало вірусним і зібрало понад 1,5 мільйона переглядів. Однак користувачі мережі по-різному поставилися до цього лайфхаку. Хтось оцінив його та взяв його собі на замітку, а іншим таке рішення не сподобалося:
- "Знаєте, це дійсно геніально";
- "Мені потрібно спробувати це";
- "Венеція, мабуть, єдине місто у світі, де екскурсія від сміттярів може бути романтичною";
- "Я краще витрачу 80 євро";
- "Це змусило мене скривитися".
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