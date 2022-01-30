Бесплатная прогулка на гондоле

Вместо того, чтобы платить за прогулку по каналам 80 евро (2590 гривен), путешественница по имени Кэти договорилась с мусорщиками, которые передвигаются на гондолах, чтобы они прокатили их с подругой бесплатно.

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Девушка опубликовала в сети видео, где видно, как они плывут на гондоле среди нескольких пакетов с мусором. "Попросите мусорщиков устроить вам экскурсию на лодке по Венеции, потому что у вас нет 80 евро", – написала Кэти.

Это видео стало вирусным и собрало более 1,5 миллиона просмотров. Однако пользователи сети по-разному отнеслись к этому лайфхаку. Кто-то оценил его и взял его на заметку, а другим такое решение не понравилось:

"Знаете, это действительно гениально";

"Мне нужно попробовать это";

"Венеция, пожалуй, единственный город в мире, где экскурсия от мусорщиков может быть романтичной";

"Я лучше потрачу 80 евро";

"Это заставило меня поморщиться".

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