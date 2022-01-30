Погодяться не всі: мандрівниця показала спосіб безкоштовно прокататися на гондолах у Венеції

Прогулянка на гондолі в італійській Венеції – це одна з найпопулярніших розваг для туристів, однак коштує вона недешево. Але тіктокерка з Великої Британії знайшла спосіб зробити її безкоштовною.

Безкоштовна прогулянка на гондолі

Замість того, щоб платити за прогулянку каналами 80 євро (2590 гривень), мандрівниця на ім'я Кеті домовилася зі сміттярами, які пересуваються на гондолах, аби вони прокатали їх з подругою безкоштовно.

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Дівчина опублікувала в мережі відео, де видно як вони пливуть на гондолі посеред кількох пакетів зі сміттям. "Попросіть сміттярів влаштувати вам екскурсію на човні по Венеції, тому що у вас немає 80 євро", – написала Кеті.

Це відео стало вірусним і зібрало понад 1,5 мільйона переглядів. Однак користувачі мережі по-різному поставилися до цього лайфхаку. Хтось оцінив його та взяв його собі на замітку, а іншим таке рішення не сподобалося:

"Знаєте, це дійсно геніально";

"Мені потрібно спробувати це";

"Венеція, мабуть, єдине місто у світі, де екскурсія від сміттярів може бути романтичною";

"Я краще витрачу 80 євро";

"Це змусило мене скривитися".

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