Цього року відзначають столітній ювілей віднайдення гробниці Тутанхамона. У 1922 році археолог Говард Картер знайшов її у Луксорській Долині царів.

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Хто такий Тутанхамон

Це давньоєгипетський фараон XVIII династії, який правив у 1333 – 1324 роках до нашої ери. Тутанхамон став одним з найвідоміших фараонів. Правитель помер у віці 19 років після 10 років правління. Він є справжнім символом давньоєгипетської цивілізації. Гробниця Тутанхамона була майже не розграбована, коли її виявили дослідники – це дало змогу дізнатися чимало фактів про давньоєгипетську цивілізацію.

Джерело: Це давньоєгипетський фараон XVIII династії, який правив у 1333 – 1324 роках до нашої ери. Тутанхамон став одним з найвідоміших фараонів. Правитель помер у віці 19 років після 10 років правління. Він є справжнім символом давньоєгипетської цивілізації. Гробниця Тутанхамона була майже не розграбована, коли її виявили дослідники – це дало змогу дізнатися чимало фактів про давньоєгипетську цивілізацію.Джерело: Вікіпедія

Музей будують на околиці Каїра

Влада Єгипту активно будує новий сучасний музей, де зберігатимуть скарби правителя.



Так виглядає новий сучасний музей / Фото Wikipedia

Тутанхамон мав величезні скарби – їх представлять в експозиції нового сучасного музею. Представники єгипетської влади повідомляють, що цей музей стане найбільшим у світі з тих, що присвячені одній цивілізації.

Якщо умови, пов'язані з коронавірусом, будуть стабільними, то відкриття відбудеться у другій половині року,

– повідомив міністр старожитностей і туризму Єгипту Халед ель-Анані.

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Вперше покажуть усі скарби

Приміщення музею матиме площу 480 000 квадратних метрів. Звідти можна буде побачити піраміди Гізи.

В експозиції має бути понад 100 тисяч артефактів. Близько 5000 із них належать Тутанхамону.



У Єгипетському музеї в центрі Каїра представлена тільки частина скарбів Тутанхамона / Фото Wikipedia

Цікаво. У Єгипетському музеї, історичній споруду в центрі Каїра, експонують менш як 3000 тисячі об'єктів, що належали Тутанхамону. Інші експонати перебувають у сховищах музею. Після відкриття Великого Єгипетського музеї усі ці скарби вперше будуть показані повністю.

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