В этом году отмечают столетний юбилей обнаружения гробницы Тутанхамона. В 1922 году археолог Говард Картер нашел ее в Луксорской Долине царей.
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Кто такой Тутанхамон
Это древнеегипетский фараон XVIII династии, правивший в 1333 – 1324 годах до нашей эры. Тутанхамон стал одним из самых известных фараонов. Правитель скончался в возрасте 19 лет после 10 лет правления. Он является подлинным символом древнеегипетской цивилизации. Гробница Тутанхамона была почти не разграблена, когда ее обнаружили исследователи – это дало возможность узнать немало фактов о древнеегипетской цивилизации.
Источник: Википедия
Музей строят на окраине Каира
Власти Египта активно строят новый современный музей, где будут хранить сокровища правителя.
Так выглядит новый современный музей / Фото Wikipedia
Тутанхамон имел огромные сокровища – они будут представлены в экспозиции нового современного музея. Представители египетских властей сообщают, что этот музей станет крупнейшим в мире из тех, что посвящены одной цивилизации.
Если условия, связанные с коронавирусом, будут стабильными, то открытие состоится во второй половине года,
– сообщил министр древностей и туризма Египта Халед эль-Анани.
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Впервые покажут все сокровища
Помещение музея будет иметь площадь 480 000 квадратных метров. Оттуда можно будет увидеть пирамиды Гизы.
В экспозиции должно быть более 100 тысяч артефактов. Около 5000 из них принадлежат Тутанхамону.
В Египетском музее в центре Каира представлена только часть сокровищ Тутанхамона / Фото Wikipedia
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