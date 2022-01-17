В этом году отмечают столетний юбилей обнаружения гробницы Тутанхамона. В 1922 году археолог Говард Картер нашел ее в Луксорской Долине царей.

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Кто такой Тутанхамон

Это древнеегипетский фараон XVIII династии, правивший в 1333 – 1324 годах до нашей эры. Тутанхамон стал одним из самых известных фараонов. Правитель скончался в возрасте 19 лет после 10 лет правления. Он является подлинным символом древнеегипетской цивилизации. Гробница Тутанхамона была почти не разграблена, когда ее обнаружили исследователи – это дало возможность узнать немало фактов о древнеегипетской цивилизации.

Источник: Википедия

Музей строят на окраине Каира

Власти Египта активно строят новый современный музей, где будут хранить сокровища правителя.



Так выглядит новый современный музей / Фото Wikipedia

Тутанхамон имел огромные сокровища – они будут представлены в экспозиции нового современного музея. Представители египетских властей сообщают, что этот музей станет крупнейшим в мире из тех, что посвящены одной цивилизации.

Если условия, связанные с коронавирусом, будут стабильными, то открытие состоится во второй половине года,

– сообщил министр древностей и туризма Египта Халед эль-Анани.

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Впервые покажут все сокровища

Помещение музея будет иметь площадь 480 000 квадратных метров. Оттуда можно будет увидеть пирамиды Гизы.

В экспозиции должно быть более 100 тысяч артефактов. Около 5000 из них принадлежат Тутанхамону.



В Египетском музее в центре Каира представлена ​​только часть сокровищ Тутанхамона / Фото Wikipedia

Интересно. В Египетском музее, историческом сооружении в центре Каира, экспонируют менее 3000 тысяч объектов, принадлежавших Тутанхамону. Остальные экспонаты находятся в хранилищах музея. После открытия Большого Египетского музея все эти сокровища впервые будут показаны полностью.