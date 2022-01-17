Покажуть скарби Тутанхамона: в Єгипті відкриють один з найбільших музеїв у світі
Джерело:УНН
Великий Єгипетський музей у Каїрі представить відвідувачам понад 100 тисяч експонатів. Публіці вперше покажуть усі без винятку скарби фараона Тутанхамона.
Цього року відзначають столітній ювілей віднайдення гробниці Тутанхамона. У 1922 році археолог Говард Картер знайшов її у Луксорській Долині царів.
Читайте також Відпочинок у Єгипті: особливості кожного з головних курортів популярної країни
Хто такий Тутанхамон
Це давньоєгипетський фараон XVIII династії, який правив у 1333 – 1324 роках до нашої ери. Тутанхамон став одним з найвідоміших фараонів. Правитель помер у віці 19 років після 10 років правління. Він є справжнім символом давньоєгипетської цивілізації. Гробниця Тутанхамона була майже не розграбована, коли її виявили дослідники – це дало змогу дізнатися чимало фактів про давньоєгипетську цивілізацію.
Джерело: Вікіпедія
Музей будують на околиці Каїра
Влада Єгипту активно будує новий сучасний музей, де зберігатимуть скарби правителя.
Так виглядає новий сучасний музей / Фото Wikipedia
Тутанхамон мав величезні скарби – їх представлять в експозиції нового сучасного музею. Представники єгипетської влади повідомляють, що цей музей стане найбільшим у світі з тих, що присвячені одній цивілізації.
Якщо умови, пов'язані з коронавірусом, будуть стабільними, то відкриття відбудеться у другій половині року,
– повідомив міністр старожитностей і туризму Єгипту Халед ель-Анані.
До теми Піраміди в Єгипті: 4 цікавих факти, про які мало хто знає
Вперше покажуть усі скарби
Приміщення музею матиме площу 480 000 квадратних метрів. Звідти можна буде побачити піраміди Гізи.
В експозиції має бути понад 100 тисяч артефактів. Близько 5000 із них належать Тутанхамону.
У Єгипетському музеї в центрі Каїра представлена тільки частина скарбів Тутанхамона / Фото Wikipedia
Може зацікавити – Вражаючі факти про перше сходження на Еверест: дивіться відео