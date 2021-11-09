Тільки за перші 9 місяців цього року Стамбул прийняв 5,8 мільйона туристів. Цей показник перевищив той, що був досягнутий упродовж всього 2020 року, коли весь світ страждав від COVID-19.

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Стамбул приваблює все більше іноземних туристів

За даними Стамбульського управління культури й туризму, лише у вересні місто відвідали близько 975 916 туристів. Так, у перший місяць осені кількість туристів зросла на 111% у порівнянні з аналогічним місяцем 2020-го, тоді як з березня цього року кількість зростала щомісяця.

У вересні близько 973 010 мандрівників прибули до Стамбула повітряним транспортом, а морем – 2 906, що означає збільшення на 112% і 6% відповідно.

Аеропорту Стамбула віддали перевагу 70% іноземців, а аеропорту Гекчен – 29%.

З яких країн найчастіше подорожували до Стамбула у вересні 2021:

Іран – 105 958 туристів;

– 105 958 туристів; Росія – 81 615 туристів:

– 81 615 туристів: Німеччина – 79 384 туристи;

– 79 384 туристи; Ірак – 53 953 туристи;

– 53 953 туристи; Франція – 34 157 туристів;

– 34 157 туристів; США – 33 198 туристів;

– 33 198 туристів; Україна – 30 212 туристів.

За цими країнами слідують Йорданія, Кувейт, Узбекистан, Лівія, Нідерланди, Азербайджан, Ліван, Марокко, Єгипет, Велика Британія, Казахстан, Швеція, Туніс, Бельгія, Іспанія, Сирія, Італія та Швейцарія.

Деталі про відкриті країни та умови в'їзду для українців – читайте на сайті консульської служби МЗС України.