Только за первые 9 месяцев этого года Стамбул принял 5,8 миллионов туристов. Этот показатель превысил тот, что был достигнут на протяжении всего 2020 года, когда весь мир страдал от COVID-19.

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Стамбул привлекает все больше иностранных туристов

По данным Стамбульского управления культуры и туризма, только в сентябре город посетили около 975 916 туристов. Так, в первый месяц осени количество туристов выросло на 111% по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го, в то время как с марта этого года количество росло ежемесячно.

В сентябре около 973 010 путешественников прибыли в Стамбул воздушным транспортом, а по морю – 2 906, что означает увеличение на 112% и 6% соответственно.

Аэропорт Стамбула предпочли 70% иностранцев, а аэропорт Гекчен – 29%.

Из каких стран чаще всего путешествовали в Стамбул в сентябре 2021:

Иран – 105 958 туристов;

– 105 958 туристов; Россия – 81 615 туристов:

– 81 615 туристов: Германия – 79 384 туриста;

– 79 384 туриста; Ирак – 53 953 туриста;

– 53 953 туриста; Франция – 34 157 туристов;

– 34 157 туристов; США – 33 198 туристов;

– 33 198 туристов; Украина – 30 212 туристов.

За этими странами следуют Иордания, Кувейт, Узбекистан, Ливия, Нидерланды, Азербайджан, Ливан, Марокко, Египет, Великобритания, Казахстан, Швеция, Тунис, Бельгия, Испания, Сирия, Италия и Швейцария.

Подробности об открытых странах и условиях въезда для украинцев – читайте на сайте консульской службы МИД Украины.