Популярне місто Туреччини приваблює все більше туристів: українці серед лідерів

Українці, як і мільйони інших туристів, обирають Туреччину для подорожей. Зокрема, туристичний мегаполіс країни – Стамбул.

Тільки за перші 9 місяців цього року Стамбул прийняв 5,8 мільйона туристів. Цей показник перевищив той, що був досягнутий упродовж всього 2020 року, коли весь світ страждав від COVID-19.

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Стамбул приваблює все більше іноземних туристів

За даними Стамбульського управління культури й туризму, лише у вересні місто відвідали близько 975 916 туристів. Так, у перший місяць осені кількість туристів зросла на 111% у порівнянні з аналогічним місяцем 2020-го, тоді як з березня цього року кількість зростала щомісяця.

У вересні близько 973 010 мандрівників прибули до Стамбула повітряним транспортом, а морем – 2 906, що означає збільшення на 112% і 6% відповідно.

Аеропорту Стамбула віддали перевагу 70% іноземців, а аеропорту Гекчен – 29%.

З яких країн найчастіше подорожували до Стамбула у вересні 2021:

Іран – 105 958 туристів;

– 105 958 туристів; Росія – 81 615 туристів:

– 81 615 туристів: Німеччина – 79 384 туристи;

– 79 384 туристи; Ірак – 53 953 туристи;

– 53 953 туристи; Франція – 34 157 туристів;

– 34 157 туристів; США – 33 198 туристів;

– 33 198 туристів; Україна – 30 212 туристів.

За цими країнами слідують Йорданія, Кувейт, Узбекистан, Лівія, Нідерланди, Азербайджан, Ліван, Марокко, Єгипет, Велика Британія, Казахстан, Швеція, Туніс, Бельгія, Іспанія, Сирія, Італія та Швейцарія.