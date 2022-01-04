На популярному ресурсі Boredpanda люди розповідають про місця, що мали подарувати неймовірні емоції – а натомість розчарували. Пропонуємо дізнатися про 5 популярних пам'яток, що переповнені туристами – та варіанти, чим замінити їх відвідування.

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Мона Ліза в Луврі

Туристичні місця, що не варті такого гайпу
Мона Ліза / Фото Reddit

Чимало мандрівників відчували розчарування, коли бачили цю невелику картину у залі, повному допитливих туристів. Роздивитися відомий твір мистецтва не вийде – тут завжди чатує натовп, а спеціальні наглядачі не дадуть затриматися біля шедевра надовго.

Втім, відвідати Лувр усе одно варто – адже там є вражаюча кількість інших відомих експонатів.

Острів Санторіні

Туристичні місця, що не варті такого гайпу
Острів Санторіні / Фото Reddit

Цей острів, безумовно, дуже красивий і вражає туристів краєвидами. Однак у Греції є чимало інших островів, не таких популярних. Їх можна обирати тим, хто прагне відпочити за меншу ціну та насолодитися курортом без натовпів туристів.

Балкон Ромео та Джульєтти

Туристичні місця, що не варті такого гайпу
Балкон Ромео та Джульєтти / Фото Reddit

Деякі туристи із розчаруванням дізнаються, що цей "легендарний" балкон у Вероні був побудований вже після того, як Шекспір написав п'єсу. А от людей біля цієї туристичною принади дуже багато – натовп не дає як слід роздивитися балкончик.

Ресторани біля туристичних місць у Парижі

Туристичні місця, що не варті такого гайпу
Ейфелева вежа / Фото Reddit

Чимало туристів мріють, як приїдуть до Парижу й будуть насолоджуватися делікатесами з видом на Ейфелеву вежу. Тут на мандрівників може очікувати гірке розчарування: багато закладів користуються з потоку туристів і продають заморожену їжу за завищеними цінами.

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Гальштат, Австрія

Туристичні місця, що не варті такого гайпу
Краєвид Гальштата / Фото Reddit

У це місце зазвичай їде чимало туристів – усі вони хочуть насолодитися неймовірними краєвидами, які перед тим бачили на фото в інтернеті.

Однак досвідчені мандрівники розповідають: "Якщо ви бачили ось це фото – ви бачили увесь Гальштат". Містечко досить маленьке і тут безліч людей та сувенірних магазинів із китайськими товарами.

У регіоні є багато подібних містечок, не переповнених туристами – ви цілком можете поїхати туди, щоб насолодитися природою та атмосферою.

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