Правила відвідування зазвичай досить суворі. Вас не впустять усередину, якщо ви будете невідповідно одягнені. Тому краще дізнатися про правила перебування в мечеті заздалегідь.

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Правила поведінки в мечеті

Потрібно зняти взуття перед входом. Місцеві мешканці роблять це на знак поваги та сподіваються, що туристи дотримуватимуться цього ж правила. Жінкам потрібно заховати волосся під хустку або шарф. Одяг має бути пристойний: максимально прикривати ваше тіло та не підкреслювати його вигини. Вимкніть звук мобільного телефону. Це роблять для того, щоб раптовий дзвінок не завадив мусульманам молитися. Не залишайте в мечеті сміття та особисті речі. Адже це – святе місце, де не можна проявляти неповагу до людей, які прийшли помолитися.



У мечеті потрібно поводитися тихо та скромно / Фото Pixabay

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Не дозволяйте дітям бігати та шуміти. У мечеть дозволено приходити з дітьми. Але малюкам потрібно пояснювати правила поведінки у святому місці. У мечеті краще не їсти та не пити. Саме так вчиняють мусульмани. Хоча вживати воду або їжу не заборонено – люди бояться порушити чистоту святого місця та насмітити. Дотримуйтеся цього правила і ви. Розмовляйте тихо. Навіть якщо вам здається, що молитва лунає достатньо гучно і під час цього можна голосно говорити, не робіть цього – адже ви порушите настрій віруючих людей.

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