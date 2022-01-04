Популярні туристичні принади, що не варті такого ажіотажу: 5 фото з поясненнями

Мандрівники діляться фотографіями пам'яток, картин, скульптур та місць, що є надзвичайно розрекламованими. От тільки в досвідчених туристів вони викликають розчарування, а не за захват.

На популярному ресурсі Boredpanda люди розповідають про місця, що мали подарувати неймовірні емоції – а натомість розчарували. Пропонуємо дізнатися про 5 популярних пам'яток, що переповнені туристами – та варіанти, чим замінити їх відвідування.

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Мона Ліза в Луврі



Мона Ліза / Фото Reddit

Чимало мандрівників відчували розчарування, коли бачили цю невелику картину у залі, повному допитливих туристів. Роздивитися відомий твір мистецтва не вийде – тут завжди чатує натовп, а спеціальні наглядачі не дадуть затриматися біля шедевра надовго.

Втім, відвідати Лувр усе одно варто – адже там є вражаюча кількість інших відомих експонатів.

Острів Санторіні



Острів Санторіні / Фото Reddit

Цей острів, безумовно, дуже красивий і вражає туристів краєвидами. Однак у Греції є чимало інших островів, не таких популярних. Їх можна обирати тим, хто прагне відпочити за меншу ціну та насолодитися курортом без натовпів туристів.

Балкон Ромео та Джульєтти



Балкон Ромео та Джульєтти / Фото Reddit

Деякі туристи із розчаруванням дізнаються, що цей "легендарний" балкон у Вероні був побудований вже після того, як Шекспір написав п'єсу. А от людей біля цієї туристичною принади дуже багато – натовп не дає як слід роздивитися балкончик.

Ресторани біля туристичних місць у Парижі

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel.



Ейфелева вежа / Фото Reddit

Чимало туристів мріють, як приїдуть до Парижу й будуть насолоджуватися делікатесами з видом на Ейфелеву вежу. Тут на мандрівників може очікувати гірке розчарування: багато закладів користуються з потоку туристів і продають заморожену їжу за завищеними цінами.

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Гальштат, Австрія



Краєвид Гальштата / Фото Reddit

У це місце зазвичай їде чимало туристів – усі вони хочуть насолодитися неймовірними краєвидами, які перед тим бачили на фото в інтернеті.

Однак досвідчені мандрівники розповідають: "Якщо ви бачили ось це фото – ви бачили увесь Гальштат". Містечко досить маленьке і тут безліч людей та сувенірних магазинів із китайськими товарами.

У регіоні є багато подібних містечок, не переповнених туристами – ви цілком можете поїхати туди, щоб насолодитися природою та атмосферою.

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