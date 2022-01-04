Популярні туристичні принади, що не варті такого ажіотажу: 5 фото з поясненнями
Джерело:Boredpanda
Мандрівники діляться фотографіями пам'яток, картин, скульптур та місць, що є надзвичайно розрекламованими. От тільки в досвідчених туристів вони викликають розчарування, а не за захват.
На популярному ресурсі Boredpanda люди розповідають про місця, що мали подарувати неймовірні емоції – а натомість розчарували. Пропонуємо дізнатися про 5 популярних пам'яток, що переповнені туристами – та варіанти, чим замінити їх відвідування.
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Мона Ліза в Луврі
Мона Ліза / Фото Reddit
Чимало мандрівників відчували розчарування, коли бачили цю невелику картину у залі, повному допитливих туристів. Роздивитися відомий твір мистецтва не вийде – тут завжди чатує натовп, а спеціальні наглядачі не дадуть затриматися біля шедевра надовго.
Втім, відвідати Лувр усе одно варто – адже там є вражаюча кількість інших відомих експонатів.
Острів Санторіні
Острів Санторіні / Фото Reddit
Цей острів, безумовно, дуже красивий і вражає туристів краєвидами. Однак у Греції є чимало інших островів, не таких популярних. Їх можна обирати тим, хто прагне відпочити за меншу ціну та насолодитися курортом без натовпів туристів.
Балкон Ромео та Джульєтти
Балкон Ромео та Джульєтти / Фото Reddit
Деякі туристи із розчаруванням дізнаються, що цей "легендарний" балкон у Вероні був побудований вже після того, як Шекспір написав п'єсу. А от людей біля цієї туристичною принади дуже багато – натовп не дає як слід роздивитися балкончик.Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.
Ресторани біля туристичних місць у Парижі
Ейфелева вежа / Фото Reddit
Чимало туристів мріють, як приїдуть до Парижу й будуть насолоджуватися делікатесами з видом на Ейфелеву вежу. Тут на мандрівників може очікувати гірке розчарування: багато закладів користуються з потоку туристів і продають заморожену їжу за завищеними цінами.
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Гальштат, Австрія
Краєвид Гальштата / Фото Reddit
У це місце зазвичай їде чимало туристів – усі вони хочуть насолодитися неймовірними краєвидами, які перед тим бачили на фото в інтернеті.
Однак досвідчені мандрівники розповідають: "Якщо ви бачили ось це фото – ви бачили увесь Гальштат". Містечко досить маленьке і тут безліч людей та сувенірних магазинів із китайськими товарами.
У регіоні є багато подібних містечок, не переповнених туристами – ви цілком можете поїхати туди, щоб насолодитися природою та атмосферою.
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