Щоб використовувати органайзер, спершу його потрібно повішати вдома й наповнити "полички" речами. Потім речі можна помістити у багаж.

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Зручний і компактний

За допомогою спеціальних ременів органайзер можна затягнути та зробити компактнішим.

Прибувши в пункт призначення, дістаньте органайзер та повішайте його. Так речі будуть зберігатися краще, ніж у валізі: до них матиме доступ повітря, а зминатися будуть менше.

Внизу органайзера є відділення на блискавці – туди можна помістити брудну білизну.



Так виглядає органайзер / Фото Amazon

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Деякі користувачі хваляться тим, що помістили в органайзер навіть пару взуття. Загалом пристосування дуже компактне і легко поміщається в ручну поклажу.

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