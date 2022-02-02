Чтобы использовать органайзер, сначала его нужно повесить дома и наполнить "полочки" вещами. Потом вещи можно поместить в багаж.
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Удобный и компактный
С помощью специальных ремней органайзер можно затянуть и сделать более компактным.
Прибыв в пункт назначения, достаньте органайзер и повесьте его. Так вещи будут храниться лучше, чем в чемодане: к ним будет доступ воздуха, а сминаться будут меньше.
Внизу органайзера есть отделение на молнии – туда можно поместить грязное белье.
Так выглядит органайзер / Фото Amazon
Некоторые пользователи хвалятся тем, что поместили в органайзер даже пару обуви. В целом, приспособление очень компактное и легко помещается в ручную кладь.
Приобрести аксессуар можно на популярном ресурсе Amazon.
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