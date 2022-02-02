Портативна шафа: як виглядає незвична туристична сумка-органайзер для білизни
Джерело:Travel and Leisure
Ця сумка вже встигла стати вірусною у тіктоці. Вона схожа на мінішафу, у якій ваша білизна буде зберігатися свіжою та не надто м'ятися.
Щоб використовувати органайзер, спершу його потрібно повішати вдома й наповнити "полички" речами. Потім речі можна помістити у багаж.
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Зручний і компактний
За допомогою спеціальних ременів органайзер можна затягнути та зробити компактнішим.
Прибувши в пункт призначення, дістаньте органайзер та повішайте його. Так речі будуть зберігатися краще, ніж у валізі: до них матиме доступ повітря, а зминатися будуть менше.
Внизу органайзера є відділення на блискавці – туди можна помістити брудну білизну.
Так виглядає органайзер / Фото Amazon
Деякі користувачі хваляться тим, що помістили в органайзер навіть пару взуття. Загалом пристосування дуже компактне і легко поміщається в ручну поклажу.
Придбати аксесуар можна на популярному ресурсі Amazon.
Відео про портативну шафу стало вірусним і назбирало понад 800 тисяч переглядів у тіктоці.
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Дивіться відео про інноваційний органайзер: