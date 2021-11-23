Потяг замість літака: чому деякі туристи обирають повільні подорожі

Існує цілий рух мандрівників, які свідомо відмовляються від перельотів, особливо на короткі дистанції. Вони пояснюють своє рішення тим, що так – корисніше для екології.

Прихильників повільних подорожей досить небагато. Ці люди не відмовляються від авіаперельотів назавжди. Але вони прагнуть зменшити кількість польотів і не користуватися повітряним транспортом без зайвої потреби.

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Бережуть екологію

Головна причина, чому з'являються прихильники повільних подорожей – екологія. Вченні вважають, що перельоти негативно впливають на зміну клімату.

З цією метою у деяких країнах навіть вводять обмеження на внутрішні перельоти. Наприклад, так зробила Франція. Там заборонили короткі внутрішні рейси, щоб пересадити пасажирів на потяги.



У Франції заборонили внутрішні перельоти / Фото Unsplash

В Австрії ввели податок у розмірі 30 євро на рейси відстанню менш як 350 кілометрів. Це здорожчує переліт – і змушує людей обирати потяги.

Як зазначає CNN, на перельоти у світі припадає 2% вуглекислого газу. Показовою стала пандемія Covid-19. Через неї заборонили чимало авіарейсів, і рівень забруднення знизився на 40%.

У Британії створили рух

Активісти руху Flight Free UK закликають людей відмовитися від польотів, принаймні, на рік. Такий рух є також у Швеції – там він має назву Flygfritt.

Втім, навіть активісти рухів не відкидають, що скористаються літаками у разі критичної ситуації.

Критика відмови від польотів

Чимало людей, які відмовляються від польотів, розповідають, що така позиція заважає повноцінно пізнавати світ. Вони не зможуть відвідати омріяні далекі країни, адже не скрізь можна дістатися водою або сушею.



Ті, хто відмовляється від перельотів, значно обмежують свої можливості для подорожей / Фото Unsplash

Замість далеких подорожей активісти змушені обирати місця у рідній країні. Це і добре, і погано: адже вони розвивають внутрішній туризм, але часто позбуваються можливості поїхати далеко.

Також відмова від літаків становить проблему у країнах, де слабко розвинуте залізничне сполучення: наприклад, у США. До того ж відстані в цій країні настільки великі, що без внутрішніх перельотів буває дуже непросто.

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Чи є альтернатива

Розробники давно працюють над винаходом "чистих" авіаційних двигунів. Наприклад, у гвинтових літаках можуть використовувати електричний двигун.

"Такі розробки вже існують і, швидше за все, в найближчому майбутньому всі гвинтові моделі поступово перейдуть на електрику. Для турбогвинтових і турбореактивних двигунів, що використовуються на середніх та довгих перельотах, розробляються двигуни на водні та синтетичному паливі на основі водню", – розповідає експерт Олексій Бурчевський у коментарі RBC.

Щоб берегти екологію та водночас насолоджуватися подорожами – не обов'язково відмовлятися від перельотів назавжди. Але можна надавати перевагу потягам замість коротких внутрішніх рейсів – це буде вашим вкладом в екологію.