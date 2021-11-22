З 20 листопада заплатити готівкою за ПЛР-тест в аеропорті Хургади стало неможливо. Мало того – для оплати підходить виключно один тип кредитних карт – це карти Visa.

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Зміни для нещеплених

Фактично, зміни торкнуться тільки тих, хто не має щеплення і не здав ПЛР-тест в Україні.

Нагадуємо, що для в'їзду в Єгипет потрібно пред'явити довідку про щеплення, ПЛР-тест, або ж пройти тест безпосередньо при в'їзді в країну.

Це правило не розповсюджується на дітей до 6 років: їм не потрібно мати документів про вакцинацію або ПЛР-тестів.

Власники карт Mastercard, AmEx і навіть Visa Electron не зможуть оплатити тест. Тому потрібно заздалегідь подбати про свій відпочинок: оформити карту Visa або ж пройти тест в Україні чи зробити щеплення.

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Вартість послуги залишається сталою – 30 доларів.

Ці зміни торкнуться тільки Хургади – у Шарм-ель-Шейху система оплати залишається такою, як була раніше. Тобто за тест можна заплатити готівкою в доларах або місцевій валюті.