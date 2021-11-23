Поклонников медленных путешествий довольно немного. Эти люди не отказываются от авиаперелетов навсегда. Но они стремятся снизить количество полетов и не пользоваться воздушным транспортом без лишней нужды.

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Берегут экологию

Главная причина, почему появляются поклонники медленных путешествий – экология. Ученые считают, что перелеты оказывают негативное влияние на изменение климата.

С этой целью в некоторых странах даже вводятся ограничения на внутренние перелеты. К примеру, так поступила Франция. Там запретили короткие внутренние рейсы, чтобы пересадить пассажиров на поезда.



Во Франции запретили внутренние перелеты / Фото Unsplash

В Австрии ввели налог в размере 30 евро на рейсы расстоянием менее 350 километров. Это удорожает перелет – и заставляет людей выбирать поезда.

Как отмечает CNN, на перелеты в мире приходится 2% углекислого газа. Показательной стала пандемия Covid-19. Из-за нее запретили многие авиарейсы, и уровень загрязнения снизился на 40%.

В Британии создали движение

Активисты движения Flight Free UK призывают людей отказаться от полетов, по крайней мере, на год. Такое движение есть также в Швеции – там оно называется Flygfritt.

Впрочем, даже активисты движений не исключают, что воспользуются самолетами в случае критической ситуации.

Критика отказа от полетов

Многие из тех, кто отказался от полетов, рассказывают, что такая позиция мешает полноценно познавать мир. Они не смогут посетить далекие страны, о которых мечтают, ведь не везде можно добраться по воде или суше.



Отказывающиеся от перелетов значительно ограничивают свои возможности для путешествий / Фото Unsplash

Вместо дальних поездок активисты вынуждены выбирать места в родной стране. Это и хорошо, и плохо: они ведь развивают внутренний туризм, но часто отказываются от возможности поехать далеко.

Также отказ от самолетов составляет проблему в странах, где слабо развито железнодорожное сообщение: например, в США. К тому же, расстояния в этой стране настолько велики, что без внутренних перелетов бывает очень непросто.

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Есть ли альтернатива

Разработчики давно работают над изобретением "чистых" авиационных двигателей. К примеру, в винтовых самолетах могут использовать электрический двигатель.

"Такие разработки уже существуют и, скорее всего, в ближайшем будущем все винтовые модели постепенно перейдут на электричество. Для турбовинтовых и турбореактивных двигателей, используемых на средних и длинных перелетах, разрабатываются двигатели на водороде и синтетическом топливе на основе водорода", – рассказывает эксперт Алексей Бурчевский в комментарии RBC.