Приманка для злодія: що може привернути увагу крадіїв у готелях

Експерти, які давно працюють у готельній сфері переконані, що мешканці часом роблять вчинки, які можуть привернути увагу злодіїв. І вони не завжди бувають очевидними.

Не користуйтеся табличками

Так, приманкою для крадіїв можуть стати навіть таблички з написом "Будь ласка, приберіть у моєму номері", які гості часто чіпляють на дверні ручки. Річ у тім, що зазвичай вони залишають їх тоді, коли покидають свою кімнату і йдуть у справах, в ресторан чи басейн, аби не заважати покоївкам.

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Саме тому це може принести більше шкоди, ніж користі. Потенційні злодії знатимуть, що у номері з великою ймовірністю нікого немає, тож зможуть дозволити собі зайти та вкрасти коштовні речі.

Звичайно, це не означає, що потрібно відмовлятися від прибирання, коли ви мешкатимете у готелі. Аби запросити покоївку достатньо буде подзвонити чи підійти на рецепцію готелю і попросити, аби номер прибрали.

Чому не варто користуватися безкоштовним Wi-Fi у готелі

Безкоштовний загальнодоступний Wi-Fi попри усю свою зручність приховує небезпеку. Хакери, під'єднані до тієї ж мережі, можуть легко вкрасти вашу особисту інформацію – логіни та паролі, паспорті дані, реквізити банківських карток та будь-що інше, що ви вводитимете.

Але вихід є – користуйтеся мобільним інтернетом або віртуальною приватною мережею (VPN), яка зашифрує вашу інформацію. Не зайвим буде й подбати, щоб паролі були достатньо складними, і налаштувати двоетапну перевірку для доступу.

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