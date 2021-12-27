Не пользуйтесь табличками

Так, приманкой для воров могут стать даже таблички с надписью "Пожалуйста, уберите в моем номере", которые гости часто цепляют на дверные ручки. Дело в том, что обычно они оставляют их тогда, когда покидают свою комнату и уходят по делам, в ресторан или бассейн, чтобы не мешать горничным.

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Именно поэтому это может принести больше вреда, чем пользы. Потенциальные воры будут знать, что в номере с большой вероятностью никого нет, так что смогут зайти и украсть ценные вещи.

Конечно, это не значит, что нужно отказываться от уборки, когда вы будете жить в отеле. Чтобы пригласить горничную, достаточно будет позвонить или подойти на рецепцию отеля и попросить, чтобы номер убрали.

Почему не стоит пользоваться бесплатным Wi-Fi в отеле

Бесплатный общедоступный Wi-Fi при всем своем удобстве скрывает опасность. Хакеры, подключенные к той же сети, могут легко украсть вашу личную информацию – логины и пароли, паспорта данные, реквизиты банковских карточек и что-либо другое, что вы будете вводить.

Но выход есть – пользуйтесь мобильным интернетом или виртуальной приватной сетью (VPN), которая зашифрует вашу информацию. Нелишним будет и позаботиться, чтобы пароли были достаточно сложными, и настроить двухэтапную проверку для доступа.