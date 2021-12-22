Цей скляний будиночок називають зимовим люксом. З нього відкривається розкішний краєвид: засніжені вулиці Нью-Йорка, осяяні мільйонами святкових вогнів.

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Вид на Центральний парк

Таку атракцію для туристів створив відомий готель Conrad New York Midtown. Мандрівникам пропонують милуватися містом та обіцяють 180-градусну панораму.



Інтер'єр скляного будинку / Фото Conrad New York Midtown

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

Кімната з назвою Atrium Suite має скляний дах та стіни. Звідси можна побачити знамениті Мангеттен, Таймс-Сквер та Центральний парк.



Прозорий дах та стіни відкривають неймовірну панораму / Фото Conrad New York Midtown

Номер оздоблений у французському стилі. Тут є декоративний камін, килими зі штучного хутра, декор зі штучної шкіри.

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Кімната оформлена у французькому стилі / Фото Conrad New York Midtown

У новорічну ніч гостям пропонують особливе меню, а також шампанське. Зустріти свято у такому номері обійдеться досить дорого – доба коштуватиме 3000 доларів.