Цей скляний будиночок називають зимовим люксом. З нього відкривається розкішний краєвид: засніжені вулиці Нью-Йорка, осяяні мільйонами святкових вогнів.
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Вид на Центральний парк
Таку атракцію для туристів створив відомий готель Conrad New York Midtown. Мандрівникам пропонують милуватися містом та обіцяють 180-градусну панораму.
Інтер'єр скляного будинку / Фото Conrad New York Midtown
Кімната з назвою Atrium Suite має скляний дах та стіни. Звідси можна побачити знамениті Мангеттен, Таймс-Сквер та Центральний парк.
Прозорий дах та стіни відкривають неймовірну панораму / Фото Conrad New York Midtown
Номер оздоблений у французському стилі. Тут є декоративний камін, килими зі штучного хутра, декор зі штучної шкіри.
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Кімната оформлена у французькому стилі / Фото Conrad New York Midtown
У новорічну ніч гостям пропонують особливе меню, а також шампанське. Зустріти свято у такому номері обійдеться досить дорого – доба коштуватиме 3000 доларів.