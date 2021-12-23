Про які країни найбільше мріють туристи: рейтинг популярних напрямків

У світі є величезна кількість місць, які привертають увагу туристів, але деякі з них все ж мають більший попит та популярність. Це міста та країни, які безліч мандрівників внесли до своїх списків обов'язкових до відвідування.

Рейтинг найбажаніших напрямків склав сервіс Esta-america, який допомагає туристам отримати дозвіл на в'їзд у США. Дослідники проаналізували більше ніж 100 опублікованих в інтернеті матеріалів зі списками must-visit за грудень 2021 року. Так вдалося визначити міста та країни, про які мандрівники мріють найбільше.

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Омріяні туристами країни

Про які країни найбільше мріють туристи / Інфографіка Esta-america

Першу стрічку рейтингу посіла Італія. Це найбажаніша серед подорожувальників країна – згадки про неї з'являлися у 67% проаналізованих статей. Туристи захоплюються красою, історією, культурою та національною кухнею Італії, і з нетерпінням чекають знайомства з нею.

Другою за популярністю країною стали Сполучені Штати Америки з 56% згадок. Мандрівники прагнуть дослідити національні парки, побачити знамениту трасу "66", познайомитися зі скарбами Гаваїв та розважитися в Лас-Вегасі.

На третьому місці – Велика Британія, яка фігурує у 55% матеріалів. У мріях подорожувальників – відвідати Букінгемський палац, насолодитися краєвидами Озерного краю, подивитися п'єсу на батьківщині Шекспіра.

Наступні у рейтингу:

Франція,

Австралія,

Ісландія,

Японія,

Китай,

Греція,

Перу.

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Найбажаніші міста

Париж – на вершині рейтингу найбажаніших міст / Фото Unsplash

Окреме дослідження провели й для міст. Найпопулярнішим став Париж – його згадали у 45% списків обов'язкових до відвідування міст світу. Мандрівників заворожує перспектива побувати біля таких монументальних пам'яток як Ейфелева вежа та Тріумфальна арка.

Наступною стала Венеція, яку включили до 44% переліків. Можливість проїхатися на гондолі по мальовничому каналу особливо приваблює туристів.

Третя позиція дісталася Нью-Йорку, що потрапив до 40% матеріалів. Не так багато людей відмовилися б від пропозиції прогулятися знаменитим Центральним парком чи подивитися бродвейське шоу.

Про які ще міста мріють подорожувальники:

Лондон,

Рим,

Токіо,

Гіза,

Барселона,

Афіни,

Кейптаун.

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