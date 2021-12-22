Этот стеклянный домик называют зимним люксом. С него открывается роскошный вид: заснеженные улицы Нью-Йорка, озаренные миллионами праздничных огней.

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Вид на Центральный парк

Такую достопримечательность для туристов создал известный отель Conrad New York Midtown. Путешественникам предлагают любоваться городом и обещают 180-градусную панораму.



Интерьер стеклянного дома / Фото Conrad New York Midtown

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь .

Комната с названием Atrium Suite имеет стеклянную крышу и стены. Отсюда можно увидеть знаменитые Манхеттен, Таймс-Сквер и Центральный парк.



Прозрачная крыша и стены открывают невероятную панораму / Фото Conrad New York Midtown

Номер украшен во французском стиле. Здесь есть декоративный камин, ковры из искусственного меха, декор из искусственной кожи.

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Комната оформлена во французском стиле / Фото Conrad New York Midtown