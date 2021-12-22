Этот стеклянный домик называют зимним люксом. С него открывается роскошный вид: заснеженные улицы Нью-Йорка, озаренные миллионами праздничных огней.
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Вид на Центральный парк
Такую достопримечательность для туристов создал известный отель Conrad New York Midtown. Путешественникам предлагают любоваться городом и обещают 180-градусную панораму.
Интерьер стеклянного дома / Фото Conrad New York Midtown
Комната с названием Atrium Suite имеет стеклянную крышу и стены. Отсюда можно увидеть знаменитые Манхеттен, Таймс-Сквер и Центральный парк.
Прозрачная крыша и стены открывают невероятную панораму / Фото Conrad New York Midtown
Номер украшен во французском стиле. Здесь есть декоративный камин, ковры из искусственного меха, декор из искусственной кожи.
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Комната оформлена во французском стиле / Фото Conrad New York Midtown
В новогоднюю ночь гостям предлагают особенное меню, а также шампанское. Встретить праздник в таком номере обойдется довольно дорого – сутки будут стоить 3000 долларов.