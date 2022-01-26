Рай для вегетаріанців: у якому місті "заборонено" подавати м'ясо

80% людей в Індії сповідують релігію під назвою індуїзм. Індуїсти переважно не вживають м'ясо та інші продукти тваринного походження, віддаючи перевагу вегетаріанській їжі.

Місто Варанасі вважають духовним центром Індії. Щодня тисячі людей спускаються тут по 88 сходинкам, щоб намочитися у священні води річки Ганг. На вулицях міста цілодобово горять похоронні вогнища – родичі привозять померлих людей сюди, адже, за повір'ям, ті, хто був похований у Варанасі, отримають миттєве спасіння.

Цікаво Місце, де збуваються мрії: чому варто обрати розкішний відпочинок у Xanadu Resort 5* в Туреччині

Оскільки Варанасі став центром індуїзму й приваблює тисячі віруючих, то він також не міг не стати місцем із масою вегетаріанської їжі.

Раніше гастротуристи їхали тільки до знаменитих кулінарних центрів: Делі, Калькутти або Ченнаї. Зараз Варанасі також займає стійкі позиції серед тих, хто хоче ласувати вегетаріанською їжею.

Однак місцеві мешканці не просто дотримуються вегетаріанства. Вони їдять так звану "саттвичну їжу" – вегетаріанські страви, що, за повір'ям, оновлюють тканини тіла та дають змогу протистояти хворобам. Таку їжу віряни мають вживати тільки свіжою, в спокійній обстановці та в помірній кількості.



У Варанасі вживають саттвичну їжу / Фото Unsplash

Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження.

"Саттвичними" вважають такі продукти: коров'яче молоко, кокосову олію та олію гхі, горіхи, зерно, овочі тощо. Натомість у такій дієті заборонені, наприклад, часник та цибуля – вважають, що вони посилюють гнів та тривожність.

Вражає Дивовижні люди та пейзажі: захопливі фото, які показують справжню сутність В'єтнаму

Такі тонкощі мають сильний вплив на місцеву кухню. Тому до Варанасі їдуть навіть шеф-кухарі зі світовими іменами, щоб перейняти особливості місцевої кулінарії.

Дізнайтеся про аферу з Ейфелевою вежею: дивіться відео