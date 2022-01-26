Рай для вегетарианцев: в каком городе "запрещено" подавать мясо

80% людей в Индии исповедуют религию под названием индуизм. Индуисты преимущественно не употребляют мясо и другие продукты животного происхождения, предпочитая вегетарианскую пищу.

Город Варанаси считается духовным центром Индии. Ежедневно тысячи людей спускаются здесь по 88 ступеням, чтобы окунуться в священные воды реки Ганг. На улицах города круглосуточно горят погребальные костры – родственники привозят умерших людей сюда, ведь по поверью, похороненные в Варанаси получат мгновенное спасение.

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Поскольку Варанаси стал центром индуизма и привлекает тысячи верующих, он также не мог не стать местом с массой вегетарианской пищи.

Раньше гастротуристы ехали только в знаменитые кулинарные центры: Дели, Калькутту или Ченнаи. Сейчас Варанаси также занимает устойчивые позиции среди тех, кто хочет лакомиться вегетарианской пищей.

Однако местные жители не просто соблюдают вегетарианство. Они едят так называемую "саттвическую пищу" – вегетарианские блюда, которые, по поверью, обновляют ткани тела и позволяют противостоять болезням. Такую пищу верующие должны есть только свежей, в спокойной обстановке и в умеренном количестве.



В Варанаси употребляют саттвическую еду / Фото Unsplash

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"Саттвическими" считают следующие продукты: коровье молоко, кокосовое масло и масло гхи, орехи, зерно, овощи и так далее. В такой диете запрещены, например, чеснок и лук – считают, что они усиливают гнев и тревожность.

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Такие тонкости оказывают сильное влияние на местную кухню. Поэтому в Варанаси едут даже шеф-повара с мировыми именами, чтобы перенять особенности местной кулинарии.

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