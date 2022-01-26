Одним із них є талановитий фотограф з Франції на ім'я Реан. У 2001 році він вирушив у подорож на мотоциклі Північно-Східною Азією. Чоловік відвідав 35 країн, але чи не найбільше його вразив В'єтнам.

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Уже після першого візиту до цієї країни, Реан розпочав власне дослідження етнології та культури В'єтнаму. Воно вилилося у чималу серію фотографій, переглянувши які, можна багато довідатися про країну та її мешканців, і навіть закохатися в них. Якщо не вірите – переконайтеся самі.

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