Ремінь, що потрібен кожному туристу: як проста річ з Амазона полегшить подорож

Якщо ви подорожуєте з кількома сумками, без цього предмета не обійтися. Блогерка розповідає, як з його допомогою зробити свої мандри справді комфортними.

Цей пристрій здатен з'єднати валізу і сумку в надійну конструкцію. Відтепер не доведеться носити додаткову сумку в руках.

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Весь багаж однією рукою

Якщо ви берете в подорож валізу та ще одну додаткову сумку, вам знайоме бажання поставити сумку на валізу та возити увесь свій багаж на колесах. Однак часто мандрівникам не надто вдається ця ідея – сумка вперто не хоче триматися на валізі й увесь час падає в один або другий бік.

Врятувати ситуацію допоможе ремінь, що схожий на своєрідні "підтяжки". Він надійно закріплює сумку на валізі та звільняє руки. Відтепер можна везти увесь свій багаж однією рукою – нічого не буде падати та заважати.

Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження.

Якщо немає змоги замовити подібну річ з Амазона, можна спробувати зробити її власноруч, знайшовши подібний еластичний ремінь вдома або в магазині.

Корисний ремінь, який радить блогерка: дивіться відео

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Також блогерка Тереза Карузо радить ще 2 корисних предмети, які можна замовити на Амазоні:

невелику косметичку, що вміщує одразу 4 пари окулярів.

підставку для мобільного телефона.

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