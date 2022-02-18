Яка нація витрачає найбільше грошей на подорожі

Компанія GlobalData провела дослідження та з'ясувала, що американські мандрівники витратили близько 3580 доларів на людину під час подорожей в третьому кварталі 2021 року.

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Який відпочинок люблять американці

Дослідження також показало, що 42 відсотки опитаних надають перевагу пляжному відпочинку в теплу погоду. Цей вид мандрів є найбажанішим серед громадян США.



Американці витрачають найбільше коштів на подорожі / Фото Unsplash

Скільки часу триває поїздка

Середня тривалість однієї поїздки американця становить 18 днів. Отже, це свідчить про те, що американці залишаються в одній країні протягом тривалого періоду.

Цей пункт підвищує привабливість мандрівників зі США для подорожей по всьому світу,

– розповідає аналітик Ральф Холлістер.

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Розкішний туризм відновлюється швидше

Ще одне дослідження, яке провели в січні, продемонструвало дивовижний результат. Виявляється, в США після пандемії значно швидше відновлюється розкішний туризм, а не бюджетний.

Ймовірно, це відбувається тому, що зросла кількість заможних людей. Також для багатіїв подорожі не так б'ють по кишені, як для небагатих людей – люди середнього класу в останніх 2 роки часто утримувалися від далеких поїздок.

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