Это устройство способно соединить чемодан и сумку в надежную конструкцию. Теперь не придется носить дополнительную сумку в руках.

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Весь багаж одной рукой

Если вы берете в поездку чемодан и еще одну дополнительную сумку, вам знакомо желание поставить сумку на чемодан и возить весь свой багаж на колесах. Однако часто путешественникам не слишком удается эта идея – сумка упорно не хочет держаться на чемодане и все время падает в одну или другую сторону.

Спасти ситуацию поможет ремень, похожий на своеобразные "подтяжки". Он надежно закрепляет сумку на чемодане и освобождает руки. Теперь можно везти весь свой багаж одной рукой – ничего не будет падать и мешать.

Если давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь .

Если нет возможности заказать подобную вещь с Амазона, можно попытаться сделать ее собственноручно, найдя подобный эластичный ремень дома или в магазине.

Полезный ремень, который советует блогер: смотрите видео

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Также блогерша Тереза ​​Карузо советует еще 2 полезных предмета, которые можно заказать на Амазоне:

небольшую косметичку, вмещающую сразу 4 пары очков.

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