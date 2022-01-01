Сотні тисяч куль в одному місці

Експозиція музею поєднує у собі елементи дитячого майданчика та художньої виставки. Вона вирізняється великим різноманіттям.

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Тут представлена величезна кількість надувних картин та повітряних куль. Це роботи 14 художників з усієї Європи, які використали сотні тисяч кульок, аби створити грандіозну виставку під назвою "Летимо".

Надувні картини у музеї повітряних куль / Фото з інстаграму balloon_museum

Кожний зал музею оформлений в індивідуальному стилі. До уваги відвідувачів – ігрові майданчики з гігантськими надувними скульптурами, інтерактивні інсталяції з яскравими світловими ефектами та музикою, басейн, наповнений різнокольоровими повітряними кульками та інше.

Величезний басейн з кульками / Фото з інстаграму balloon_museum

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На відміну від традиційних музеїв, де слідкують, щоб експонати не чіпали, у Музеї повітряних куль це вітається. Їх можна торкатися, фотографувати та навіть гратися з ними.

У музеї є багато інтерактивних інсталяцій / Фото з інстаграму balloon_museum

Усі експонати музею – екологічно чисті та виготовлені з біорозкладних матеріалів. Після завершення виставки 5 березня 2022 року їх правильно утилізують або перероблять для повторного використання сировини.

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