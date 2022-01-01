Сотни тысяч шаров в одном месте
Экспозиция музея объединяет элементы детской площадки и художественной выставки. Она отличается большим разнообразием.
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Здесь представлено множество надувных картин и воздушных шаров. Это работы 14 художников со всей Европы, которые использовавших сотни тысяч шаров, чтобы создать грандиозную выставку под названием "Летим".
Надувные картины в музее воздушных шаров / Фото из инстаграма balloon_museum
Каждый зал музея оформлен в индивидуальном стиле. Вниманию посетителей – игровые площадки с гигантскими надувными скульптурами, интерактивные установки с яркими световыми эффектами и музыкой, бассейн, наполненный разноцветными воздушными шарами и прочее.
Огромный бассейн с шарами / Фото из инстаграма balloon_museum
В отличие от традиционных музеев, где следят, чтобы экспонаты не трогали, в Музее воздушных шаров это приветствуется. К ним можно прикасаться, фотографировать и даже играть с ними.
В музее есть много интерактивных инсталляций / Фото из инстаграма balloon_museum
Все экспонаты музея – экологически чистые и изготовлены из биоразлагаемых материалов. После завершения выставки 5 марта 2022 года их правильно утилизируют или переработают для повторного использования сырья.