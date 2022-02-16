Замалек – назва району в столиці Єгипту. Він розташований у західній частині міста, на острові Гезіра понад річкою Ніл.

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Дерево росте в престижному районі



Дерево закриває своєю кроною цілу вулицю / Фото Foul for a fool

Цей район також називають "посольським". Тут мешкають не тільки посли, а й чимало багатих іноземців.

Саме в районі Замалек можна прогулятися доглянутими вуличками й подивитися на дивовижне дерево, вік якого складає понад 150 років. Дерево Замалек назвали на честь району, в якому воно росте.



Старовинне фото ще одного баньяна, який росте в Каїрі, рік невідомий / Фото Brooklyn Museum

Величезне баньянове дерево росте на вулиці Шаріа Аль Борг. Воно настільки гігантське, що немов накриває вулицю під собою дивовижним зеленим шатром.

Що відомо про баньян

Баньян – дерево, що має величезні розміри крони. Фактично, баньян – це дерево виду фікус бенгальський. Одне із дерев цього виду під назвою Великий баньян має вік 200 – 250 років та є деревом з найбільшим розміром крони. Баньян також часто називають "дерево-ліс".

Джерело: Баньян – дерево, що має величезні розміри крони. Фактично, баньян – це дерево виду фікус бенгальський. Одне із дерев цього виду під назвою Великий баньян має вік 200 – 250 років та є деревом з найбільшим розміром крони. Баньян також часто називають "дерево-ліс".Джерело: Вікіпедія

Дерева з історією

Баньянові дерева зазвичай не ростуть у Єгипті. У 1868 році правитель Єгипту Ісмаїл-паша імпортував ці дерева з Індії. Правитель хотів наслідувати колоніальну владу та продемонструвати багатство країни, саме тому придбав дерева.



Так виглядає дерево Замалек на тлі телевежі / Фото Foul for a fool

Баньяни посадили у всій столиці. Але з плином часу їх залишилося кілька – в основному на набережній уздовж Нілу.

Дерево Замалек росте на вулиці, що веде до Каїрської телевежі. Туристи можуть прогулятися розкішним районом та подивитися на величний баньян, що вкриває своїм гіллям цілу вулицю.

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Де розташоване дерево Замалек: карта

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