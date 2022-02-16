Замалек – название района в столице Египта. Он расположен в западной части города, на острове Гезира над рекой Нил.

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Дерево растет в престижном районе



Дерево накрывает своей кроной целую улицу / Фото Foul for a fool

Этот район также называют "посольским". Здесь живут не только послы, но и много богатых иностранцев.

Именно в районе Замалек можно прогуляться по ухоженным улочкам и посмотреть на удивительное дерево, возраст которого составляет более 150 лет. Дерево Замалек назвали в честь района, где оно растет.



Старинное фото еще одного баньяна, который растет в Каире, год неизвестен / Фото Brooklyn Museum

Огромное дерево баньяна растет на улице Шариа Аль Борг. Оно настолько гигантское, что словно накрывает улицу под собой удивительным зеленым шатром.

Что известно о баньяне

Баньян – дерево, имеющее огромные размеры кроны. Фактически, баньян – это дерево вида бенгальский фикус. Одно из деревьев этого вида под названием Большой баньян возраст 200 – 250 лет и является деревом с наибольшим размером кроны. Баньян также часто называют "дерево-лес".

Источник: Википедия

Деревья с историей

Баньяновые деревья обычно не растут в Египте. В 1868 году правитель Египта Исмаил-паша импортировал эти деревья из Индии. Правитель хотел подражать колониальной власти и продемонстрировать богатство страны, поэтому приобрел деревья.



Так выглядит дерево Замалек на фоне телебашни / Фото Foul for a fool

Баньяны посадили по всей столице. Но с течением времени их осталось несколько – в основном на набережной вдоль Нила.

Дерево Замалек растет на улице, ведущей к Каирской телебашне. Туристы могут прогуляться по роскошному району и посмотреть на величественный баньян, укрывающий своим ветвями целую улицу.

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Где расположено дерево Замалек: карта