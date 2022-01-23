10 впечатляющих турецких блюд, которые не оставят равнодушными путешественников

Во время путешествия нужно обязательно отведать местные блюда и напитки. Только так можно ощутить настоящий колорит и богатую культуру страны.

В Турции любят хорошенько поесть. Классические местные блюда содержат много мяса, овощей и приправ. А колоритные сладости точно понравятся сладкоежкам. Рассказываем, что следует попробовать во время путешествия в Турцию.

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Кебаб



Существует много вариантов турецкого кебаба / Фото Bigasia

В разных турецких регионах есть собственные варианты приготовления кебаба. Самый популярный вариант – небольшие куски баранины, которые готовят на шампурах. Внешне они напоминают шашлык.

Также турки любят денер-кебаб и дурум-кебаб. Это классическая уличная еда: мясо подают с овощами и соусом, завернутое в лаваш или питу.

Турецкий завтрак



Вариант турецкого завтрака / Фото Antalyada

Это своеобразный набор небольших тарелок с разными яствами: сыром, оливками, сосисками, хлебом, яйцами, медом, вареньем, халвой и так далее. Съесть весь турецкий завтрак за раз почти нереально.

К еде подают крепкий черный чай или кофе, сваренный в турке.

Мидье долма



Мидье долма / Фото iStock

Этот деликатес характерен для прибрежных районов. Особенно любят его туристы, отправляющиеся в Стамбул.

Мидье долма – это мидии, которые оставляют в раковинах и начиняют рисом, орехами, овощами, сухофруктами и специями.

Кокореч



Кокореч / Фото info-turk

Это мясное блюдо. Баранье сердце, почки и легкие мелко ржут и жарят на углях вместе с овощами и разными травами.

Лахмаджун



Лахмаджун / Фото antaliy.com

Это блюдо напоминает пиццу, но имеет типичный турецкий колорит. На тонком корже из теста раскладывают фарш, овощи и соус – чаще всего томатный.

Запеченный лахмаджун принято есть, свернув в своеобразный ролл.

Чечевичный суп

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Вариант супа из чечевицы / Фото Delo Vkusa

В этой стране вы найдете блюда из чечевицы всех видов. Больше всего любят красную. Для супа ее варят с овощами, перетирают в пюре и украшают хлопьями острого перца.

Мезе



Турецкое мезе / Фото 5travel

Эти турецкие закуски насчитывают множество блюд. Сюда входят сыр, орехи, долма, морепродукты, оливки, хумус, жареная шелковица и многие другие вариации.

Закуски мезе подают на небольших тарелках, их принято есть с хлебом.

Кёфте



Кёфте / Фото Recipe-catalog

Это маленькие плоские котлетки из говядины и баранины. Обычно кёфте жарят на гриле.

Пахлава



Вариация турецкой пахлавы / Фото Unsplash

Классический турецкий десерт. Для него используют слоеное тесто, которое начиняют грецкими орехами. Готовую пахлаву пропитывают медовым сиропом.

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Кофе по-турецки



Турецкий кофе обычно очень крепкий / Фото Unsplash

Это черный и очень крепкий кофе, который варят в джезве на песке или на плите. Обычно напиток подают сладким – сахар добавляют в процессе приготовления.