10 впечатляющих турецких блюд, которые не оставят равнодушными путешественников
Источник:ICTV
Во время путешествия нужно обязательно отведать местные блюда и напитки. Только так можно ощутить настоящий колорит и богатую культуру страны.
В Турции любят хорошенько поесть. Классические местные блюда содержат много мяса, овощей и приправ. А колоритные сладости точно понравятся сладкоежкам. Рассказываем, что следует попробовать во время путешествия в Турцию.
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Кебаб
Существует много вариантов турецкого кебаба / Фото Bigasia
В разных турецких регионах есть собственные варианты приготовления кебаба. Самый популярный вариант – небольшие куски баранины, которые готовят на шампурах. Внешне они напоминают шашлык.
Также турки любят денер-кебаб и дурум-кебаб. Это классическая уличная еда: мясо подают с овощами и соусом, завернутое в лаваш или питу.
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Турецкий завтрак
Вариант турецкого завтрака / Фото Antalyada
Это своеобразный набор небольших тарелок с разными яствами: сыром, оливками, сосисками, хлебом, яйцами, медом, вареньем, халвой и так далее. Съесть весь турецкий завтрак за раз почти нереально.
К еде подают крепкий черный чай или кофе, сваренный в турке.
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Мидье долма
Мидье долма / Фото iStock
Этот деликатес характерен для прибрежных районов. Особенно любят его туристы, отправляющиеся в Стамбул.
Мидье долма – это мидии, которые оставляют в раковинах и начиняют рисом, орехами, овощами, сухофруктами и специями.
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Кокореч
Кокореч / Фото info-turk
Это мясное блюдо. Баранье сердце, почки и легкие мелко ржут и жарят на углях вместе с овощами и разными травами.
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Лахмаджун
Лахмаджун / Фото antaliy.com
Это блюдо напоминает пиццу, но имеет типичный турецкий колорит. На тонком корже из теста раскладывают фарш, овощи и соус – чаще всего томатный.
Запеченный лахмаджун принято есть, свернув в своеобразный ролл.До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.
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Чечевичный суп
Вариант супа из чечевицы / Фото Delo Vkusa
В этой стране вы найдете блюда из чечевицы всех видов. Больше всего любят красную. Для супа ее варят с овощами, перетирают в пюре и украшают хлопьями острого перца.
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Мезе
Турецкое мезе / Фото 5travel
Эти турецкие закуски насчитывают множество блюд. Сюда входят сыр, орехи, долма, морепродукты, оливки, хумус, жареная шелковица и многие другие вариации.
Закуски мезе подают на небольших тарелках, их принято есть с хлебом.
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Кёфте
Кёфте / Фото Recipe-catalog
Это маленькие плоские котлетки из говядины и баранины. Обычно кёфте жарят на гриле.
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Пахлава
Вариация турецкой пахлавы / Фото Unsplash
Классический турецкий десерт. Для него используют слоеное тесто, которое начиняют грецкими орехами. Готовую пахлаву пропитывают медовым сиропом.
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Кофе по-турецки
Турецкий кофе обычно очень крепкий / Фото Unsplash
Это черный и очень крепкий кофе, который варят в джезве на песке или на плите. Обычно напиток подают сладким – сахар добавляют в процессе приготовления.