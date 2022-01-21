Турецкая экономика очень сильно пострадала от COVID. Однако быстрое восстановление туристической отрасли помогло влить в нее значительные средства. В 2022 году в стране ожидается до 10 миллионов ранних бронирований.

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В настоящее время в Турции происходит стремительное падение местной валюты. Доходы от туризма жизненно важны для страны. Именно поэтому там уделяют большое внимание развитию туристической отрасли.

В 2022 году путешественников должны порадовать 2 новых вида туризма.

Круизный туризм



Круизные лайнеры все чаще включают Стамбул в свои маршруты / Фото Unsplash

Крупные круизные компании все чаще добавляют порт Стамбула и другие турецкие порты в свои маршруты. Поэтому в Турции ожидают миллион дополнительных "круизных" туристов в 2022 году.

В стране уже с нетерпением ожидают встречи с круизными лайнерами, которые привезут путешественников.

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.

Велосипедный туризм



В стране планируют развивать возможности для велосипедного туризма / Фото Unsplash

Страна стремится развить свою велосипедную инфраструктуру, чтобы получать доходы от велотуризма. Ведь во всем мире доход от двухколесного туризма очень высок.

Интересно Названы самые популярные направления, куда поедут туристы в 2022 году

Первые шаги в этом направлении уже есть. Например, популярная провинция Анталия принимает ежегодно международные спортивные команды, в частности, футбольные. Велосипедные клубы также могут присоединиться к ним, отмечает глава Ассоциации спортивного туризма Реджеп Самил Ясакан.

Также Турция будет развивать устойчивый туризм

С 2023 года туристические места страны будут работать с экологическими целями.

Цель устойчивого туризма – не только удовлетворение потребностей путешественников, но и сохранение достопримечательностей и экосистем.