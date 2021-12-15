12 важных английских фраз, которые следует выучить каждому туристу

Путешествовать без знания английского языка довольно сложно – ведь на нем говорят почти в каждой стране. Попытайтесь изучить хотя бы несколько слов, которые облегчат коммуникацию во время путешествия.

Даже пара слов по-английски, которые вы запомнили перед путешествием, помогут наладить контакт с людьми. Узнайте, как поздороваться, попросить о помощи и проститься на иностранном языке.

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Hello (хелоу) – "Привет"

В английском языке достаточно официальных приветствий. Хэллоу относится к неформальным – однако это слово можно использовать почти в любой ситуации.



Туристам советуют изучить хотя бы несколько распространенных фраз / Фото Unsplash

Excuse Me (экскьюз ми) – "Простите"

Так следует обращаться к людям, у которых вы, например, хотите спросить путь. Можно сказать "экскьюз ми" и показать место на карте – человек вас поймет.

Please (плиз) – "Пожалуйста"

Это слово следует говорить, когда просите человека о чем-нибудь. Если же хотите ответить на благодарность – следует говорить You're Welcome ("ю а велкам").

I need help (ай нид хелп) – "Мне нужна помощь"

Если заблудились или попали в затруднительное положение, можно обратиться к незнакомцам такой фразой.

Do you speak (...) ? (до ю спик...) – "Говорите ли вы..."

Можно спросить человека, говорит ли он на известном вам языке. Для этого скажите "ду ю спик" и прибавьте название языка.

Where is…? (веар из...) – "Где…?"

Так можно узнать дорогу к достопримечательностям, магазину, гостинице и так далее. Спросите "веар из" и подставьте название места, куда вам нужно.

I don't understand (ай донт андестенд) – "Я не понимаю"

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel.

Когда кто-то рассказывает вам что-нибудь на иностранном языке, который вы не знаете, смело заявляйте, что не понимаете.



Знание элементарных слов облегчает путешествие / Фото Unsplash

I'm sorry (айм сорри) – "Мне жаль"

Этой фразой можно извиниться, если нечаянно сделали что-то неправильное или кого-то обидели.

Thank You (сенк ю) – "Спасибо"

Универсальная фраза, которую можно говорить в любых ситуациях. Не стесняйтесь благодарить даже за мелкие услуги – людям будет приятно.

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Yes (ес) – "Да"

Без этого слова туристу не обойтись – оно выражает ваше согласие.

No (ноу) – "Нет"

Также полезное слово, демонстрирующее отказ.

Goodbye! (гуд бай) – "До свидания"

Универсальный способ проститься с кем угодно.



Научитесь хотя бы говорить "да и нет" на английском языке / Фото Unsplash