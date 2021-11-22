С 20 ноября заплатить наличными за ПЦР-тест в аэропорту Хургады стало невозможно. Более того – для оплаты подходит исключительно один тип кредитных карт – это карты Visa.
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Перемены для непривитых
Фактически изменения коснутся только тех, у кого нет прививок и кто не сдал ПЦР-тест в Украине.
Напоминаем, что для въезда в Египет нужно предъявить справку о прививках, ПЦР-тест, или пройти тест непосредственно при въезде в страну.
Это правило не распространяется на детей до 6 лет: им не нужно иметь документы о вакцинации или ПЦР-тестах.
Владельцы карт Mastercard, AmEx и даже Visa Electron не смогут оплатить тест. Поэтому нужно заранее позаботиться о своем отдыхе: оформить карту Visa или пройти тест в Украине, либо же сделать прививки.
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Стоимость услуги остается прежней – 30 долларов.
Эти изменения коснутся только Хургады – в Шарм-эль-Шейхе система оплаты остается такой, как была раньше. То есть за тест можно заплатить наличными в долларах или местной валюте.