В аэропорту Хургады – новые правила въезда: что изменилось для туристов

Новые правила касаются непривитых людей, которые планируют сдавать ПЦР-текст в аэропорту Хургады. Теперь рассчитаться за него можно только картой Visa.

С 20 ноября заплатить наличными за ПЦР-тест в аэропорту Хургады стало невозможно. Более того – для оплаты подходит исключительно один тип кредитных карт – это карты Visa.

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Перемены для непривитых

Фактически изменения коснутся только тех, у кого нет прививок и кто не сдал ПЦР-тест в Украине.

Напоминаем, что для въезда в Египет нужно предъявить справку о прививках, ПЦР-тест, или пройти тест непосредственно при въезде в страну.

Это правило не распространяется на детей до 6 лет: им не нужно иметь документы о вакцинации или ПЦР-тестах.

Владельцы карт Mastercard, AmEx и даже Visa Electron не смогут оплатить тест. Поэтому нужно заранее позаботиться о своем отдыхе: оформить карту Visa или пройти тест в Украине, либо же сделать прививки.

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Стоимость услуги остается прежней – 30 долларов.

Эти изменения коснутся только Хургады – в Шарм-эль-Шейхе система оплаты остается такой, как была раньше. То есть за тест можно заплатить наличными в долларах или местной валюте.