Аккуратно с едой: какие продукты лучше не употреблять туристу в Египте

Во время отдыха на "все включено" туристам предлагают немалый выбор разнообразных блюд. Однако лучше заранее узнать, что есть, а чего избегать, чтобы не отравиться.

Как избежать отравления

Главный совет для всех туристов – обязательно взять с собой средства, останавливающие диарею и выводящие токсины из организма.

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Для туристов в Египте существует еще один универсальный совет – не пить и даже не чистить зубы водой из крана. Для этого используйте только воду в бутылках.

Также нужно осторожно относиться к фруктам. Тщательно мойте их проточной водой. Лучше отдавать предпочтение фруктам, имеющим кожицу, которую можно почистить.

Обратите внимание на аллергию

Если давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления.

В экзотической стране растет вероятность аллергии – здесь большой выбор блюд с новыми для человека ингредиентами.

Если знаете, что есть аллергия, относитесь к новой пище осторожно. Не забудьте антигистаминные средства, даже если раньше у вас не наблюдалось аллергии.

Обращайте внимание на лед



К напиткам со льдом нужно относиться осторожно / Фото Unsplash

Туристы в Египте тщательно следят за качеством питьевой воды, но забывают про лёд. В жаркую погоду всем нравится отведать напиток со льдом. Однако вы не можете знать, из какой воды сделан лед – возможно, из водопроводной.

В хороших отелях заботятся о качестве льда, а вот в уличных "забегаловках" в этом нельзя быть уверенным.

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Уличная еда



С уличной едой нужно проявлять осторожность / Фото Unsplash

Туристам лучше воздержаться от стрит-фуда, каким бы аппетитным он ни выглядел. Вы не можете быть уверены, соблюдают ли санитарно-гигиенические нормы в ларьке, где вы хотите приобрести пищу.

Не забывайте о чистоте рук. Ни в коем случае не тяните грязные руки в рот, тщательно заботьтесь об их чистоте и обязательно дезинфицируйте перед едой.